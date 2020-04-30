За сутки в Севастополе прибавилось семь заболевших коронавирусом

30 апреля 2020     8
За сутки в Севастополе прибавилось семь заболевших коронавирусом

К случаю, о котором было известно еще сегодня утром, добавились еще 6. 

Четыре случая подтвердились у работников горбольницы №9 – младшего медперсонала, рассказал врио губернатора Севастополя сегодня на заседании правительства. 

Сейчас, когда в городе заработала собственная лаборатория по выявлению коронавируса, начали обследовать всех медиков, находившихся в контакте с больными. 

Пятый случай – это человек из семьи уже заболевшего работника больницы №9. Источник заражения шестого пока выясняется. Мужчина обратился с симптомами ОРВИ, а анализы показали наличие у него коронавируса. Сейчас проводится эпидрасследование, где он мог подхватить эту инфекцию. 

Источник: Вести.Севастополь

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