За три месяца в Севастополе обнаружили более 20 поддельных купюр

В первом квартале текущего года в банковской системе Севастополя выявлено 24 поддельные купюры.

Наиболее популярны у фальшивомонетчиков тысячные банкноты, их в Севастополе было обнаружено 17 штук. Всего Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за три месяца выявлено 1159 поддельных дензнаков, а во всей России – более 11 тысяч, сообщает пресс-служба отделения по городу Севастополь Центрального банка РФ.

Подробную информацию о том, как проверить подлинность купюр можно найти на сайте Банка России www.cbr.ru.

Источник: Вести.Севастополь