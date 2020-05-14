За вырубку можжевельника под Терновкой заведено уголовное дело

Прокуратура, по результатам проведённой проверки, инициировала возбуждение уголовного дела по факту вырубки можжевельника и крымской сосны на территории Терновского лесничества.

В ходе проверки установлено, что в марте текущего года за границами земельного участка, находящегося в частной собственности, незаконно вырублены можжевельник и крымская сосна, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

По материалам прокурорской проверки ОМВД по Балаклавскому району открыто уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Источник: Вести.Севастополь