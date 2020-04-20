За закупку жилья для детей-сирот в Джанкойском районе возбуждено уголовное дело

Уголовное дело заведено по факту превышения должностных полномочий при приобретении квартиры в Джанкойском районе.

Установлено, что на средства, выделенные из бюджета Республики Крым, была приобретена квартира площадью около 30 квадратных метров для обеспечения жильём граждан из числа детей-сирот. Жильё в посёлке городского типа Вольное обошлось в 1 231 956 рублей, при рыночной стоимости 468 577 рублей. Таким образом, сотрудники администрации Джанкойского района нанесли бюджету Крыма ущерб на сумму свыше 760 тысяч рублей. Нарушение законодательства выявила прокурорская проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Сейчас сотрудники следственного отдела по городу Джанкой устанавливают все обстоятельства произошедшего и выявляют аналогичные факты.

Источник: Вести.Севастополь