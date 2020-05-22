Задержан житель Алушты, который продавал наркотики и украл мопед

Подозреваемым в совершении преступлений оказался 35-летний житель Алушты, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Во время обыска по месту жительства мужчины обнаружены три свёртка с порошкообразным веществом и приспособления для употребления наркотиков. Изъятое вещество эксперты идентифицировали, как так называемую «соль».

Уже находясь под следствием, подозреваемый попался на продаже наркотиков. Также установлена его причастность к краже мопеда.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, по которым ему может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь