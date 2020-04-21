Заявления на пособие по безработице подали почти 2000 севастопольцев

Те, кто лишился заработка в начале марта и уже зарегистрирован в Центре занятости населения, до конца июня будут получать минимальный размер оплаты труда – чуть больше 12 тысяч рублей.

Сумма рассчитывается, исходя из стажа и зарплаты работника на прежнем месте. Тем, кто встал на учёт в Центр занятости раньше марта и у кого трудовой стаж менее полугода, пособие назначается по ранее утверждённой схеме – 1,5 тысячи рублей.

«Для граждан предпенсионного возраста. То есть, на сегодняшний день это женщины 52 года, мужчины 57 лет. Им пособия назначаются на 12 месяцев, но опять же, в максимальном размере до 30 июня этого года. С 1 июля в соответствии с законом о занятости. Служба занятости работает в дистанционном режиме. Все заявления подаются через портал «Работа в России», – пояснил начальник управления занятости департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Сергей Махонин.

Источник: Вести.Севастополь