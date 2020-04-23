Заксобрание Севастополя приняло закон о поддержке бизнеса на время пандемии

23 апреля 2020     30
Заксобрание Севастополя приняло закон о поддержке бизнеса на время пандемии

Все ранее принятые меры поддержки предпринимателей, в том числе, по отсрочке и отмене аренды, льготам по некоторым налогам, теперь прописаны и в законе. Его приняли сегодня сразу в двух чтениях на заседании Законодательного собрания города.

По словам вице-губернатора Севастополя Марии Литовко, введение этих мер повлечет выпадающие доходы бюджета в размере 1,2 млрд рублей. Тем не менее Севастополь первым среди регионов принял подобный пакет мер.

Сейчас идет работа, чтобы компенсировать эти средства с помощью федеральной поддержки, сообщил врио губернатора города. То, что будет просадка в бюджете в этом году, конечно, нехорошо, но если не принять эти меры поддержки, то в следующем году просадка может быть еще более ощутимой.

Депутаты говорят о том, что необходимо принимать и третий пакет мер поддержки, потому что в принятых сегодня учтены не все просьбы, озвученные предпринимательским сообществом на встречах с чиновниками.

Источник: Вести.Севастополь

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