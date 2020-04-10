Занимаясь спортом дома, севастопольцы могут выиграть велотренажер

Сегодня в Севастополе стартует региональный конкурс видеороликов «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни».

Все желающие могут снять видео о том, как они занимаются физкультурой или спортом в домашних условиях, и разместить ролики в одной из социальных сетей ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами: #спортсевастополя #тренируйсядома #спортнормажизни. Ролик должен длиться не менее трёх минут.

Победители будут определены по наибольшему числу лайков в соцсетях.

Конкурс продлится до 30 апреля. Организаторы конкурса: Управление по делам молодёжи и спорта Севастополя и Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя придумали для победителей призы. Человек, занявший первое место, получит велотренажер, второе место – многофункциональный тренажер, за третье место подарят «шведскую стенку».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта progrud.com

Источник: Вести.Севастополь