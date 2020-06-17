Запущено движение по развязке на трассе «Таврида» под Симферополем

17 июня 2020     8
Запущено движение по развязке на трассе «Таврида» под Симферополем

Открыто движение транспорта по развязке Донское – Мазанка и реконструированному участку старой дороги вдоль села Донское.

При реконструкции старой дороги, был построен новый 640 метровый участок к селу Донское с дополнительной полосой, размещён остановочный павильон, нанесена разметка и установлены дорожные знаки, сообщает пресс-служба АО «ВАД».

Первоначально развязка была предусмотрена в проекте «Тавриды», но позже изъята для удешевления строительства. После обращений жителей Мазанки, республиканское правительство изыскало дополнительное финансирование.

Кроме того, на этом участке трассы, протяжённостью 4,5 километра, движение перенесено с левых полос на правые для укладки последнего слоя дорожного покрытия. Готовность трассы «Таврида» составляет 88%.

Источник: Вести.Севастополь

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