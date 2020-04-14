Житель Алушты обманул предпринимателей на миллион рублей

14 апреля 2020     7
Житель Алушты обманул предпринимателей на миллион рублей

В целой серии мошенничеств обвиняют 60-летнего жителя Алушты, который обещал предпринимателям города помочь с получением разрешений на размещение нестационарных торговых объектов и просил за это вознаграждение.

Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, злоумышленник позиционировал себя как человека, который имеет рычаги влияния в сфере размещения НТО, на деле же у него не было никаких полномочий по решению подобных вопросов.

Получая деньги от тех, кто обращался к нему за содействием, он вообще не намеревался каким-либо образом способствовать в заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов, а сама схема была им выдумана. По имеющимся у следствия данным, в течение 2018 года путем обвиняемый сумел заработать таким образом больше миллиона рублей.

Мужчина ранее уже был судим, и сейчас ему предъявлено новое обвинение по статье «Мошенничество».

Источник: Вести.Севастополь

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