Житель Евпатории задержан за серию краж из супермаркета

37-летний житель Евпатории в апреле освободился из мест лишения свободы и снова пошел на преступление: он вынес неоплаченный товар за пределы кассовой зоны в одном из супермаркетов города.

По вызову работников магазина мужчину задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Следом в супермаркет вызвали следственно-оперативную группу территориального отдела МВД и передали ей злоумышленника для дальнейшего разбирательства.

Охранники магазина рассказали, что очень похожий на задержанного мужчина днем ранее уже дважды наведывался в торговый зал и похищал продукты и спиртное – это выяснилось после просмотра записи с камер видеонаблюдения.

Также выяснилось, что мужчина уже был 6 раз судим за совершение имущественных преступлений.

Источник: Вести.Севастополь