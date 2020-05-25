Житель Евпатории задержан за серию краж из супермаркета

25 мая 2020     9
Житель Евпатории задержан за серию краж из супермаркета

37-летний житель Евпатории в апреле освободился из мест лишения свободы и снова пошел на преступление: он вынес неоплаченный товар за пределы кассовой зоны в одном из супермаркетов города.

По вызову работников магазина мужчину задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Следом в супермаркет вызвали следственно-оперативную группу территориального отдела МВД и передали ей злоумышленника для дальнейшего разбирательства.

Охранники магазина рассказали, что очень похожий на задержанного мужчина днем ранее уже дважды наведывался в торговый зал и похищал продукты и спиртное – это выяснилось после просмотра записи с камер видеонаблюдения.  

Также выяснилось, что мужчина уже был 6 раз судим за совершение имущественных преступлений.

Источник: Вести.Севастополь

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