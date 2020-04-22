Житель Красноперекопского района выращивал в огороде коноплю

На приусадебном участке 35-летнего сельчанина обнаружена рассада конопли с признаками культивирования.
Кусты, высаженные в горшочки, поливались и удобрялись. Эксперты идентифицировали растения как наркосодержащие. Полицейским задержанный пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере». Ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Источник: Вести.Севастополь