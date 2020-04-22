Житель Красноперекопского района выращивал в огороде коноплю

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере». Ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Кусты, высаженные в горшочки, поливались и удобрялись. Эксперты идентифицировали растения как наркосодержащие. Полицейским задержанный пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления.

На приусадебном участке 35-летнего сельчанина обнаружена рассада конопли с признаками культивирования.

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