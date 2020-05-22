Житель Крыма, находясь под следствием, пытался угнать три автомобиля

Сразу трое жителей Красноперекопска обратились в полицию с заявлениями, что у них ночью были вскрыты отечественные автомобили.

Следователи выяснили, что все попытки угона предпринял один и тот же человек -21-летний житель города. Причем он уже находится под следствием и подпиской о невыезде за совершение похожих преступлений.

По словам парня, у него не было цели похитить автомобили. Он просто пытался завести их, чтобы покататься. Молодой человек повредил провода зажигания в машинах, и попытки угона не удались.

Злоумышленник написал явку с повинной. Ему изменили меру пресечения – поместили под стражу – и возбудили еще одно уголовное дело по покушению на угон, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь