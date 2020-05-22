Житель Крыма, находясь под следствием, пытался угнать три автомобиля

22 мая 2020     8
Житель Крыма, находясь под следствием, пытался угнать три автомобиля

Сразу трое жителей Красноперекопска обратились в полицию с заявлениями, что у них ночью были вскрыты отечественные автомобили.

Следователи выяснили, что все попытки угона предпринял один и тот же человек -21-летний житель города. Причем он уже находится под следствием и подпиской о невыезде за совершение похожих преступлений.

По словам парня, у него не было цели похитить автомобили. Он просто пытался завести их, чтобы покататься. Молодой человек повредил провода зажигания в машинах, и попытки угона не удались.

Злоумышленник написал явку с повинной. Ему изменили меру пресечения – поместили под стражу – и возбудили еще одно уголовное дело по покушению на угон, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе зафиксирован ещё один случай коронавируса
В Севастополе зафиксирован ещё один случай коронавируса

На утро 22 мая зарегистрирован один новый случай коронавирусной инфекции в Севастополе. Заболевший контактировал с теми, у кого ранее был …


Житель Крыма, находясь под следствием, пытался угнать три автомобиля
Житель Крыма, находясь под следствием, пытался угнать три автомобиля

Сразу трое жителей Красноперекопска обратились в полицию с заявлениями, что у них ночью были вскрыты отечественные автомобили. Следователи выяснили, что …


В Севастополе в ДТП попал городской автобус
В Севастополе в ДТП попал городской автобус

В Севастополе на улице Гоголя перед остановкой “Улица Степаненко” сегодня днем не смогли разъехаться городской автобус и автомобиль Рено.  Как …


Повышение пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области
Повышение пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

В Иркутской области с 23 по 25 мая вырастет риск природных пожаров. В регионе установится жаркая погода почти без осадков. …


Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд
Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

В России от коронавирусной инфекции за последние сутки скончались 150 человек. Это новый суточный рекорд, сообщили в пятницу, 22 мая, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты