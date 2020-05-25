Житель Крыма потратил на женщин деньги, украденные у матери

В Крыму задержан мужчина, укравший сбережения у своей матери. 30-летний житель Симферополя потратил 72 тысячи рублей на «женщин с низкой социальной ответственностью».
Как установили правоохранители, гражданин пришел в гости к матери и воспользовавшись моментом, пока она отвлеклась и похитил денежные средства. Злоумышленник успел потратить часть денег, прежде чем попал под подозрение. Денежные средства, добытые преступным путем, злоумышленник потратил на спиртные напитки и женщин с низкой социальной ответственностью, – сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым. Ранее задержан неоднократно привлекался к административной ответственности.
Мужчина может получить до пяти лет лишения свободы за кражу.
Источник: Вести.Севастополь