Житель Крыма в теплице выращивал коноплю и изготавливал наркотики

123 куста конопли обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в огороде частного дома в селе Баланово Белогорского района.

Коноплю в теплице выращивал 28-летний местный житель. Он регулярно поливал и удобрял кусты и изготавливал из них марихуану.

В ходе осмотра дома оперативники обнаружили около 10 граммов сухого измельченного вещества серо-зеленого цвета со специфическим запахом конопли. Экспертиза подтвердила, что это наркотик.

Сотрудники управления наркоконтроля выкорчевали все кусты: общий объем изъятой зеленой массы составил несколько десятков килограммов.

Сам «садовод» задержан, на него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: за хранение наркотиков и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь