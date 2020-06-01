Житель Крыма в теплице выращивал коноплю и изготавливал наркотики

1 июня 2020     16
Житель Крыма в теплице выращивал коноплю и изготавливал наркотики

123 куста конопли обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в огороде частного дома в селе Баланово Белогорского района.

Коноплю в теплице выращивал 28-летний местный житель. Он регулярно поливал и удобрял кусты и изготавливал из них марихуану.

В ходе осмотра дома оперативники обнаружили около 10 граммов сухого измельченного вещества серо-зеленого цвета со специфическим запахом конопли. Экспертиза подтвердила, что это наркотик.

Сотрудники управления наркоконтроля выкорчевали все кусты: общий объем изъятой зеленой массы составил несколько десятков килограммов.

Сам «садовод» задержан, на него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: за хранение наркотиков и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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Житель Крыма в теплице выращивал коноплю и изготавливал наркотики
Житель Крыма в теплице выращивал коноплю и изготавливал наркотики

123 куста конопли обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в огороде частного дома в …



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