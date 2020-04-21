Житель Крыма выращивал на даче и продавал марихуану

В Симферополе задержан местный житель, подозреваемый в сбыте марихуаны, выращенной на даче.

Ранее не судимый 45-летний симферополец продал другому гражданину марихуану общей массой 1,42 грамма. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что наркосодержащие растения он вырастил у себя на даче для продажи, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотических средств. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь