Житель Крыма задержан за мошенничество в Интернете

5 июня 2020     16
Житель Крыма задержан за мошенничество в Интернете

Трое жителей Крыма обратились в полицию с заявлением, что стали жертвами мошенника. На одном из популярных интернет-сайтов они увидели объявление о продаже и установке дачных вагончиков и заборов. Они встретились с продавцом, подписали договоры и внесли оплату.

Однако, все оговоренные сроки вышли, а работы так и не были выполнены. Более того, предприниматель перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей.

Сотрудникам уголовного розыска по подозрению удалось найти продавца дачных вагончиков, у него дома были обнаружены договоры на оказание услуг.

31-летний симферополец рассказал, что только создавал видимость деятельности по производству конструкций и исполнять заказы не собирался.

Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, на мужчину возбуждены уголовные дела за мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а сотрудники полиции устанавливают и другие эпизоды противоправной деятельности задержанного. Есть информация, что жертв мошенничества может быть намного больше, в том числе за пределами Крыма.

Источник: Вести.Севастополь

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