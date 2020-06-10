Житель Пермского края пытался дать взятку полицейскому в аэропорту Симферополя

Житель Пермского края, недопущенный на рейс из Симферополя в Москву, попытался решить свою проблему с помощью взятки сотруднику транспортной полиции.

39-летний мужчина был пьян, и сотрудники авиакомпании не пропустили его на борт самолета. Он начал возмущаться, и в «стерильную зону» вызвали полицию. Правонарушителя доставили для разбирательства в линейное подразделение МВД на транспорте. Там он предложил сотрудникам 10 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к административной ответственности, а в итоге получил уголовную. Правоохранители зафиксировали факт взятки и передали материалы в следственные органы, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Источник: Вести.Севастополь