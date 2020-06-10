Житель Петербурга задержан в Ялте за интернет-мошенничество

10 июня 2020     14
Житель Петербурга задержан в Ялте за интернет-мошенничество

Пытаясь купить в Интернете цифровую камеру, жительница Ялты потеряла 12 тысяч рублей. Она перевела эту сумму на указанный продавцом счет с помощью интернет-банкинга.

Как только продавец получил деньги, он удалил сообщение о продаже камеры, перестал выходить на связь, и женщина так и не получила оплаченный заказ. Тогда она обратилась в полицию.

Оперуполномоченные уголовного розыска вышли на след 33-летнего мужчины, не имеющего постоянного места жительства в Крыму и прописанного в Санкт-Петербурге. В ходе обыска по месту пребывания на полуострове у него изъяли 7 мобильных телефонов и несколько планшетов, которые, как полагает следствие, мужчина использовал в своем «бизнесе».

Злоумышленника задержали и доставили в УМВД России по г.Ялте. Он сознался в содеянном и написал явку с повинной. Следствие полагает, что житель Петербурга может быть причастен к совершению еще 4 похожих фактов мошенничества.

На мужчину возбуждено уголовное дело.  Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь

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