Житель Симферополя из ревности ударил ножом 27-летнего мужчину

18-летний парень познакомился на улице с девушками и пошел провожать их домой, причем решил подняться в квартиру. Но неожиданно дверь открыл старый друг девушек, пришедший к ним в гости.

Между парнями завязался конфликт. В результате ссоры новоиспеченный друг девушек нанес удары ножом 27-летнему мужчине. Тот обратился с заявлением в дежурную часть полиции, сообщила пресс-служба УМВД по городу.

Участковые уполномоченные задержали 18-летнего симферопольца и возбудили на него уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта oka.fm

Источник: Вести.Севастополь