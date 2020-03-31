Житель Симферополя из ревности ударил ножом 27-летнего мужчину

18-летний парень познакомился на улице с девушками и пошел провожать их домой, причем решил подняться в квартиру. Но неожиданно дверь открыл старый друг девушек, пришедший к ним в гости.
Между парнями завязался конфликт. В результате ссоры новоиспеченный друг девушек нанес удары ножом 27-летнему мужчине. Тот обратился с заявлением в дежурную часть полиции, сообщила пресс-служба УМВД по городу.
Участковые уполномоченные задержали 18-летнего симферопольца и возбудили на него уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Источник: Вести.Севастополь