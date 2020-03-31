Жителей Крыма по громкоговорителям просят соблюдать режим самоизоляции

В Севастополе и других городах полуострова заработали громкоговорители, установленные на зданиях и опорах ЛЭП. Людей предупреждают о том, как важно сейчас находиться дома.

15 человек за прошедшие сутки пересекли государственную границу России в пунктах пропуска Крыма. Все граждане России. Каждому вручено постановление о временной изоляции, данные о прибывших направлены в медучреждения по месту жительства для наблюдения. Об этом сообщил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Кроме того, он заявил, что во всех городах Крыма организовано звуковое оповещение населения. О профилактических мерах по соблюдению карантина сообщают также сотрудники ГИБДД. По улицам крымских городов ездят автомобили с громкоговорителями. Людей призывают оставаться дома.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь