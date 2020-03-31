Жителей Крыма по громкоговорителям просят соблюдать режим самоизоляции

31 марта 2020     10
Жителей Крыма по громкоговорителям просят соблюдать режим самоизоляции

В Севастополе и других городах полуострова заработали громкоговорители, установленные на зданиях и опорах ЛЭП. Людей предупреждают о том, как важно сейчас находиться дома.

15 человек за прошедшие сутки пересекли государственную границу России в пунктах пропуска Крыма. Все граждане России. Каждому вручено постановление о временной изоляции, данные о прибывших направлены в медучреждения по месту жительства для наблюдения. Об этом сообщил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Кроме того, он заявил, что во всех городах Крыма организовано звуковое оповещение населения. О профилактических мерах по соблюдению карантина сообщают также сотрудники ГИБДД. По улицам крымских городов ездят автомобили с громкоговорителями. Людей призывают оставаться дома.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Работы по дезинфекции подъездов не отразятся в квитанциях за ЖКУ
Работы по дезинфекции подъездов не отразятся в квитанциях за ЖКУ

Все управляющие компании Севастополя проводят дезинфекцию своих территорий. Особое внимание – подъездам. Коммунальщики обрабатывают дверные ручки, перила, а также в …


Вести Севастополь 31.03.2020
Вести Севастополь 31.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Управляющие компании Севастополя проводят санитарную обработку домов и дворов. Как изменился график работы коммунальщиков? – Режим …


Жителей Крыма по громкоговорителям просят соблюдать режим самоизоляции
Жителей Крыма по громкоговорителям просят соблюдать режим самоизоляции

В Севастополе и других городах полуострова заработали громкоговорители, установленные на зданиях и опорах ЛЭП. Людей предупреждают о том, как важно …


Из инфекционной больницы Севастополя выписаны трое, у кого не подтвердился коронавирус
Из инфекционной больницы Севастополя выписаны трое, у кого не подтвердился коронавирус

По данным на 31 марта, в инфекционной больнице Севастополя находятся 35 пациентов, как уже заболевшие коронавирусом, так и те, кто …


Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тысячи
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 2 тысячи. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает оперативный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты