Жителей Крыма просят не скрывать от врачей свои поездки в другие регионы

12 апреля 2020     15
Жителей Крыма просят не скрывать от врачей свои поездки в другие регионы

Главный санитарный врач Республики Крым просит жителей и гостей полуострова в случае обращения за любой медицинской помощью не скрывать от врачей факт недавней поездки. 

Это нужно, чтобы врач принял защитные меры, не заразился сам и не стал источником заражения для других своих пациентов. В Крыму уже есть случаи, когда люди не говорили врачам, что выезжали за пределы полуострова или общались с теми, кто недавно приехал в Крым из других регионов или из-за рубежа. А потом у врачей обнаруживали коронавирус.

“При такой ситуации мы большое количество медработников отстраним от работы в виду получения положительных анализов”, – высказала беспокойство Наталья Пеньковская. 

За сутки в республике было исследовано 290 проб, две из них дали положительный результат. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что провел переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым о закупке новых лабораторных приборов, которые появились в Казани и позволяют делать тесты на коронавирус в течение 40 минут. 

На 12 апреля в Крыму лабораторно подтвержден 31 случай коронавируса. 12 пациентов вылечились и выписаны. Среди тех, кто остается в инфекционных отделениях, тяжелых случаев нет, а у некоторых пациентов болезнь вообще протекает бессимптомно.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, под наблюдением врачей находятся 2973 человека. 147 – в обсерваторах, 46 – в стационарах, остальные на дому. За минувшие сутки под наблюдение были взяты еще 218 человек. А у 84 возможный инкубационный период истек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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