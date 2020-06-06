Жителей Севастополя приглашают участвовать в акции ко Дню России

С 8 по 12 июня по всей России пройдет акция «ОкнаРоссии». Севастопольцев приглашают присоединиться к акции.

Любой желающий может поддержать традицию по украшению окон к всероссийским праздникам и оформить окна своего дома или офиса рисунками и надписями, посвященными Дню России. Организаторы предлагают выложить фотографии своих окон в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссиию #МояРоссия #МолодежьСевастополя и рассказом о своей малой родине.

В оформлении поощряется использование символов, специфических отличительных признаков своих регионов и творческий подход, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь