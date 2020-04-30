Жителей Севастополя просят воздержаться от прогулок в лесу

Сегодня в России День пожарной охраны. Севастопольцев в ближайшие две недели призывают не выезжать в леса. Это не только опасно для здоровья, но и для природы: высок риск возникновения природных пожаров, которые уже бушуют в нескольких регионах страны.

Причинами многих возгораний становится непотушенный окурок, выброшенный из окна движущегося автомобиля. Главное управление МЧС России по Севастополю также призывает не оставлять на земле стеклянные бутылки и осколки – они могут действовать как линзы, провоцируя тем самым воспламенение. В случае опасного возгорания тушите его очаг с помощью воды или забрасывайте землей, можно сбивать огонь ветками лиственных деревьев. Также спасатели напоминают: храните спички и зажигалки вдали от детей.

«Указом губернатора города Севастополя введен запрет на посещение лесов. Кроме этого в лесах запрещено разведение открытого огня, замусоривание территорий, повреждение лесных насаждений. За несоблюдение указанных требований предусмотрена административная ответственность в размере до пяти тысяч рублей», – говорит начальник отдела лесного хозяйства, надзора и управления особо охраняемыми природными территориями ГКУ «Севастопольское лесничество» Анастасия Лукина.

К этой сумме прибавится и штраф за нарушение режима повышенной готовности, который составит от одной до 30 тысяч рублей, напоминают в Севастопольском лесничестве.

Источник: Вести.Севастополь