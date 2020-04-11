Жители Бахчисарая остались без газоснабжения

11 тысяч жителей Бахчисарай остались без газоснабжения. Причиной стала авария на газопроводе.

При выполнении дорожных работ в Бахчисарайском районе был поврежден газопровод. В результате аварии было прекращено газоснабжение в Бахчисарае. Около 11 тысяч крымчан оказались без газа. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Газоснабжение Бахчисарая планируют восстановить в течение дня.

Задействовано 55 человек личного состава и девять единиц техники, сообщает ИА «ТАСС» со ссылкой на источник в компании «Крымгазсети».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото hoiniki.by

Источник: Вести.Севастополь