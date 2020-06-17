Жители Фронтового пожаловались главе Севастополя на незавершенную газификацию села

В селе Фронтовое начались работы по укладке 6-километрового газопровода низкого давления. Газификация проходит по Федеральной целевой программе. Проект был готов еще в 2018-м году, но почему-то охватил не все улицы.

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Пропустили две улицы и еще около десятка домов, жалуются губернатору жители Фронтового. Люди ждали газ много лет, и так радовались, когда в 17-ом году строители с линейкой и нивелиром ходили вокруг каждого двора. Тем удивительнее для сельчан, что в проект попали не все дома.

«Не все улицы. Краснореченская – два дома, Сары-Синапная – три дома. Отаркойская – полностью улица», – жительница села Айше Аблякимова перечисляет те улицы, куда газ так и не дошел. «Нам сказал подрядчик, кого нет в проекте, мы вас газифицировать не будем – делайте проект за собственный счет. Мы узнали сумму – 130 тысяч стоит проект. А у нас таких денег нет», – рассказывает еще одна жительница Фронтового Галина Кондакова.

Столько платить люди не должны, уверен врио губернатора. Он поручил руководителю департамента городского хозяйства Евгению Горлову встретиться с жителями и вместе доработать проект.

«Это действительно обязанность собственника, но одно дело, когда ты делаешь проект на врезку в своей калитке, а другое дело, когда ты делаешь проект с соседней улицы, – говорит Михаил Развожаев. – Это другие деньги, другие затраты и это неправильно. Проект должен быть максимально простой. Он должен выполнятся силами какого-то государственного предприятия и затраты на него должны быть минимальные».

Также Михаил Развожаев поручил доработать проект капитального ремонта сельского клуба. В нём предусмотрена установка электрического котла, при том, что рядом проводят газ. А ещё нужно подключить здание к центральной канализации, которая проходит вблизи комплекса, считает глава региона. Поручение Водоканалу он уже дал. Капительный ремонт клуба «Корабел» выполнен на 75%, и в конце июля он будет готов принять первых гостей. Во время визита губернатора люди обращаются к нему со своими проблемами. Одна из них – транспортная доступность. Автобусов не хватает, и ходят они только до площади Захарова на Северной стороне.

«У нас три вида транспорта, чтобы добраться до точки: это автобус, катер и маршрутка. И обратно та же история. Средств затрачивается больше, чем человек получает доход», – рассказывает глава Верхнесадовского муниципального округа Елена Кравцова.

Не хватает во Фронтовом детского сада: сегодня в селе живут 85 детей дошкольного возраста. Власти пообещали рассмотреть вариант строительства в следующем году небольшого модульного здания. А уже в Верхнесадовом Михаил Развожаев осмотрел братское кладбище погибших воинов Великой Отечественной войны и пообещал решить вопрос с реставрацией монумента. Памятник внесен в реестр объектов культурного наследия.

«Что надо сделать прежде всего? Определиться с балансодержателем, который сейчас не определен. Он хоть и в ОКН внесен, но он бесхозный, у него нет хозяина, который за ним должен следить. Конечно, этот объект должен именно на балансе муниципального образования стоять, чтобы получить средства на проект реконструкции. Наверное, можно и фигуру перезалить из металла», – считает врио губернатора Михаил Развожаев.

Будет облагорожена территория села возле часовни Святителя Николая Чудотворца. Там установят скамейки и урны. Не будут закрывать и родник рядом. Его благоустроят и обследуют воду на соответствие всем нормам.

Оксана Колесникова, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь