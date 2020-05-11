Жители города в самоизоляции записали гимн «Легендарный Севастополь»

Около 120 человек стали участниками флешмоба: находясь дома, они спели гимн города «Легендарный Севастополь», а потом из этих кадров режиссеры собрали клип. Организатором этого песенного флешмоба стало волонтерское движение «Мы вместе – Севастополь».

Его поддержали ветеран Великой Отечественной войны Борис Малько, солист известной рок-группы «Ундервуд», севастополец Максим Кучеренко, заслуженная артистка России Ольга Панкратова, заслуженный деятель искусств Крыма Сергей Бурштейн. Сегодня этот клип презентовал на своих страницах в соцсетях врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Самому младшему участнику акции 3 года. Самая большая семья, принявшая участие, состоит из семи человек», – написал глава города.

Источник: Вести.Севастополь