Жители города в самоизоляции записали гимн «Легендарный Севастополь»

11 мая 2020     1
Жители города в самоизоляции записали гимн «Легендарный Севастополь»

Около 120 человек стали участниками флешмоба: находясь дома, они спели гимн города «Легендарный Севастополь», а потом из этих кадров режиссеры собрали клип. Организатором этого песенного флешмоба стало волонтерское движение «Мы вместе – Севастополь».

Его поддержали ветеран Великой Отечественной войны Борис Малько, солист известной рок-группы «Ундервуд», севастополец Максим Кучеренко, заслуженная артистка России Ольга Панкратова, заслуженный деятель искусств Крыма Сергей Бурштейн.  Сегодня этот клип презентовал на своих страницах в соцсетях врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Самому младшему участнику акции 3 года. Самая большая семья, принявшая участие, состоит из семи человек», – написал глава города.

Источник: Вести.Севастополь

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