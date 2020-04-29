Жители Крыма и Севастополя восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия

29 апреля 2020     10
Жители Крыма и Севастополя восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия

ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Крыма, Севастополя и ещё 20 регионов, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.

В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 95 единиц огнестрельного оружия, в том числе: автоматы, винтовки, карабины, ружья, пистолеты и револьверы. А также 17 килограммов взрывчатых веществ, 550 различных взрывателей, более пяти тысяч патронов и столько же комплектующих для их изготовления, 167 артиллерийских снарядов.

Закрыты семь мастерских по модернизации оружия и изготовлению взрывчатки. Все изъятые образцы направлены на экспертизу, сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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