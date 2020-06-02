Жители Крыма с двойным гражданством не могут выехать из страны по украинскому паспорту

2 июня 2020     10
Жители Крыма с двойным гражданством не могут выехать из страны по украинскому паспорту

Жители Крыма с двойным гражданством не смогут выехать из страны по украинскому паспорту. 

Гражданин России, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как ее гражданин и, соответственно, может въехать или выехать из страны только по документам, удостоверяющим личность гражданина России за пределами государства: внутреннему или заграничному паспорту РФ или свидетельству о рождении – эта норма действует для детей до 14-ти лет. Исключение сделано лишь для граждан Таджикистана.

За нарушение установленного порядка выезда или въезда через госграницу предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ.

Пока на всех пунктах пропуска продолжают действовать ограничения по въезду в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, а граждан нашей страны, прибывающих в Крым, в обязательном порядке отправляют на 14 дней в обсерватор.

Источник: Вести.Севастополь

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