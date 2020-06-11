Жители Крыма смогут беспрепятственно въезжать в Севастополь с 15 июня

11 июня 2020     15
Жители Крыма смогут беспрепятственно въезжать в Севастополь с 15 июня

С 15 июня в Севастополе снимается целый ряд ограничений. Соответствующие изменения в указ губернатора приняты на заседании оперативного штаба. В частности, выезд из города станет свободным, без проверок на блокпостах. Въезд без ограничений – с пропиской или временной регистрацией в Севастополе и Крыму.

Для гостей из других регионов правила прежние: анкетирование, справка на антитела, либо справка на отсутствие ковида, сделанная за пять дней и тестирование на въезде. Приехавшие из-за границы будут направлены в обсерватор, плата за пребывание взиматься не будет. Это решение принято в связи с тем, что с первого июня поток из соседнего государства увеличился в несколько раз.

«Принимая во внимание, что при тестировании лиц, которые приезжают с территории Украины, высокая степень заболеваемости ковидом. В связи с этой обстановкой принято постановление главного санитарного врача от 11.06 для безопасности жителей Севастополя и Крыма, принято решение, что люди, приезжающие из-за границы, должны находиться в обсерваторе», – пояснил заместитель руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин.

Под запретом остаётся проведение массовых мероприятий, посещение лесов и природных парков, работа ночных клубов, аквапарков и бассейнов, организация кружков и секций. При этом уже с понедельника ряд учреждений откроется. В том числе детские сады.

«Возобновляется работа учреждений библиотечной сети, музеев, музеев-заповедников, выставочных залов при условии посещения по билетам с соблюдением ограничений по одномоментному количеству посетителей. Эти рекомендации разработаны Роспотребнадзором. Театры и концертные площадки начинают работу, но пока без зрителей, начинают репетировать. Откроются с 1 июля. С 15.06 предлагается возобновить работу кинотеатров, кинозалов при соблюдении ограничений по одновременному количеству посетителей», – уточнил врио губернатора Севастополя.

С 15 июня снимаются ограничения на прогулки и перемещение по городу для пожилых людей. Планируется, что с двадцать второго числа начнут работать медицинские организации и поликлиники. А с двадцать четвертого – рестораны, спа- и массажные салоны. С 1 июля стартуют детская оздоровительная кампания в лагерях и экскурсионное обслуживание туристов.

Источник: Вести.Севастополь

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