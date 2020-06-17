Жители Севастополя проголосовали за сохранение фисташковой рощи

17 июня 2020     6
Жители Севастополя проголосовали за сохранение фисташковой рощи

За создание особо охраняемой природной территории возле бухты Круглой отдали свои голоса более 1,3 тысячи горожан.

Всего проголосовали чуть более 2,3 тысяч человек. Жители в листах голосования указывали свои пожелания относительно будущего фисташковой рощи в Омеге. Граждане высказали предложения расширить границы памятника природы. Теперь краснокнижные растения будут охраняться законом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя на официальном сайте ведомства.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму пожарные отстояли жилой дом, которому угрожала горящая сухая трава
В Крыму пожарные отстояли жилой дом, которому угрожала горящая сухая трава

В селе Октябрьское Ленинского района Крыма накануне загорелись сухая трава и хозпостройка. Была угроза перехода огня на жилой дом. Пожарным …


Жители Фронтового пожаловались главе Севастополя на незавершенную газификацию села
Жители Фронтового пожаловались главе Севастополя на незавершенную газификацию села

В селе Фронтовое начались работы по укладке 6-километрового газопровода низкого давления. Газификация проходит по Федеральной целевой программе. Проект был готов …


Вести Севастополь. 17.06.2020
Вести Севастополь. 17.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы: – Сводный расчёт женщин-военнослужащих Черноморского флота впервые промарширует в парадном строю. Состоялась первая репетиция Парада Победы. – …


В Крыму задержан замначальника евпаторийского Горхоза
В Крыму задержан замначальника евпаторийского Горхоза

Бывший замначальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Главное следственное управление СК РФ по …


Авиакомпании увеличат в четыре раза количество маршрутов в Крым
Авиакомпании увеличат в четыре раза количество маршрутов в Крым

В июне увеличится маршрутная сеть полетов из аэропорта Симферополь. Сейчас рейсы из Республики Крым осуществляются по 11 направлениям. Уже поданы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты