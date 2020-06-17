Жители Севастополя проголосовали за сохранение фисташковой рощи

За создание особо охраняемой природной территории возле бухты Круглой отдали свои голоса более 1,3 тысячи горожан.
Всего проголосовали чуть более 2,3 тысяч человек. Жители в листах голосования указывали свои пожелания относительно будущего фисташковой рощи в Омеге. Граждане высказали предложения расширить границы памятника природы. Теперь краснокнижные растения будут охраняться законом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя на официальном сайте ведомства.
Источник: Вести.Севастополь