Жители улицы Жидилова против открытия социальной столовой

5 июня 2020     31
Жители улицы Жидилова против открытия социальной столовой

Жители улицы Жидилова протестуют против открытия столовой для людей, оказавшихся в трудной ситуации. На встречу с горожанами приехал заместитель губернатора Александр Кулагин. 

Горожане собрали в знак протеста около двух тысяч подписей. Социальную столовую планировали открыть общественники из организации «Сердце Севастополя» в одном из торговых центров.

Как сообщил представитель власти, открытия социальной столовой даже не предполагалась. По его словам, общественная организация выступила с инициативой о создании пищеблока для приготовления еды и последующего развоза горячих обедов по уже существующим точкам выдачи. Заместитель губернатора подчеркнул, что для реализации этой идеи необходимы время и должная подготовка, но прежде всего организация должна предоставить проект, который рассмотрят власти города.

Как рассказал Александр Кулагин, в Севастополе планируют расширять территории социального обслуживания граждан. Власти ищут подходящее помещение для проживания лиц, оказавшихся в трудной ситуации.

Источник: Вести.Севастополь

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