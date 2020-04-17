Жителя Балаклавы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции с отягчающим обстоятельством

17 апреля 2020     7
Жителя Балаклавы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции с отягчающим обстоятельством

Участковый уполномоченный полиции в Инкермане обратил внимание на мужчину, который пил на улице алкоголь. Как выяснилось, живет он вообще в Балаклавском районе и грубо нарушает режим самоизоляции.

Объяснить, почему он покинул дом, мужчина не смог. Участковый составил на него протокол об административном правонарушении.

Инцидент произошел 14 апреля, а сегодня Балаклавский районный суд вынес решение: назначить нарушителю штраф в размере 2 000 рублей. При этом суд принял во внимание, что мужчина признал свою вину, сообщила пресс-служба суда.

 

Источник: Вести.Севастополь

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