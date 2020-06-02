Жителя Джанкоя задержали за сбыт марихуаны

2 июня 2020     26
Жителя Джанкоя задержали за сбыт марихуаны

В Джанкое 42-летнего местного жителя задержали при незаконном сбыте двух свёртков с веществом растительного происхождения.

При личном досмотре у мужчины обнаружили ещё один свёрток с аналогичным веществом. При осмотре дома и придомовой территории также изъяты два прозрачных полимерных пакета и 16 бумажных свёртков. В общей сложности вес вещества, которое эксперты идентифицировали как марихуану, составил 91,19 грамма, что является значительным размером.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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