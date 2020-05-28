Жителя Феодосии будут судить за изнасилование и убийство 80-летней женщины

28 мая 2020     24
Жителя Феодосии будут судить за изнасилование и убийство 80-летней женщины

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Феодосии, которого обвиняют сразу в двух особо тяжких преступлениях.

Неоднократно судимый житель Феодосии в мае прошлого года вышел на свободу. В ночь на 1 июля, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он проник в квартиру к 80-летней соседке. Женщина болела, плохо двигалась и не могла оказать мужчине сопротивления, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю. Мужчина изнасиловал соседку, а потом удушил ее.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело передано в суд.

Источник: Вести.Севастополь

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