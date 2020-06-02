Жителя Ялты подозревают в краже с АЗС канистр с маслом

2 июня 2020     12
Жителя Ялты подозревают в краже с АЗС канистр с маслом

Заведующая одной из автозаправочных станций Ялты обратилась в полицию с заявлением о пропаже с территории заправки 8 канистр машинного масла общей стоимостью около 20 тыс. рублей.

Записи с камер видеонаблюдения помогли полицейским установить личность злоумышленника. Мужчина несколько раз приходил на заправку. Он заметил, что сотрудников АЗС почти никогда не бывает в том месте, где хранится машинное масло, а доступ к канистрам свободный.

Оперуполномоченные задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Ялты, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он не стал отрицать свою вину и написал явку с повинной. На мужчину возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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