Жителя Керчи будут судить за преступление сексуального характера в отношении детей

14 апреля 2020     2
Жителя Керчи будут судить за преступление сексуального характера в отношении детей

Ранее судимого 32-летнего жителя Керчи обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста и развратные действия в отношении лиц, достигших 12-летнего возраста.

В августе 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на детской площадке совершил преступления сексуального характера в отношении пятерых детей. Несовершеннолетние рассказали о произошедшем родителям, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю. Злоумышленник был задержан. Мужчина ранее за аналогичное преступление уже провёл шесть лет в колонии строгого режима.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для принятия решения по существу.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе ожидается усиление ветра
В Севастополе ожидается усиление ветра

Штормовое предупреждение объявлено на 15 апреля в Севастополе. В среду, 15 апреля, на территории города ожидается заметное усиление ветра. Будет …


Пассажиропоток в аэропорту Симферополя упал на 85%
Пассажиропоток в аэропорту Симферополя упал на 85%

Таких цифр в новейшей истории международного аэропорта Симферополь еще не было. Так за сутки 13 апреля аэропорт принял и отправил …


Жителя Керчи будут судить за преступление сексуального характера в отношении детей
Жителя Керчи будут судить за преступление сексуального характера в отношении детей

Ранее судимого 32-летнего жителя Керчи обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста и развратные …


Возбуждено уголовное дело на жителя Крыма, напавшего с ножом на полицейского
Возбуждено уголовное дело на жителя Крыма, напавшего с ножом на полицейского

На 54-летнего безработного жителя Бахчисарайского района Крыма возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Инцидент произошел …


Вести Севастополь 14.04.2020
Вести Севастополь 14.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Новых случаев COVID-19 нет. Персонал и пациенты четвёртой больницы, где выявлен коронавирус, в обсерваторе. – Почему …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты