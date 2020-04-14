Жителя Керчи будут судить за преступление сексуального характера в отношении детей

Ранее судимого 32-летнего жителя Керчи обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста и развратные действия в отношении лиц, достигших 12-летнего возраста.

В августе 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на детской площадке совершил преступления сексуального характера в отношении пятерых детей. Несовершеннолетние рассказали о произошедшем родителям, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю. Злоумышленник был задержан. Мужчина ранее за аналогичное преступление уже провёл шесть лет в колонии строгого режима.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для принятия решения по существу.

Источник: Вести.Севастополь