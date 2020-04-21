Жителя Крыма оштрафовали за поездку с друзьями на шашлыки

21 апреля 2020     9
Жителя Крыма оштрафовали за поездку с друзьями на шашлыки

Женщина позвонила в МВД, пытаясь вступиться за своего сына. Ей показалось, что его несправедливо наказали за нарушение режима самоизоляции. 

На деле же выяснилось, что когда патруль задержал молодого человека, он сам признался, что идет к друзьям жарить шашлыки, и его слова были записаны на камеру. 

Был суд, и молодого человека оштрафовали на три тысячи рублей. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба рассказал заместитель начальника МВД РК Александр Смаглин. 

К административной ответственности за минувшие сутки были привлечены родители шестерых детей, которые гуляли на улице без сопровождения взрослых. 

Также на улицах крымских городов и поселков были остановлены более 120 пожилых людей, с которыми патрули провели беседы и попросили не отходить от дома дальше, чем на 100 метров. 

За сутки через Крымский мост на полуостров пытались въехать 1605 автомобилей, 23 из них не пропустили, потому что водители не могли объяснить, зачем они едут в Крым или ехали с туристической целью. В Краснодарский край не выпустили 15 машин.

Источник: Вести.Севастополь

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