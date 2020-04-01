Жителя Крыма привлекут к ответственности за фейковое сообщение о новых случаях коронавируса

Житель Крыма на своей странице в одной из соцсетей разместил пост, что якобы в его сельском поселении пять человек болеют коронавирусом, но от других это скрывают. В министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма ежедневно мониторят все соцсети и читают все публикации, посвященные коронавирусу, и данные автора этого поста уже направлены в Роспотребнадзор и МВД.

Потом автор переписал свое сообщение, убрав из текста точное количество заболевших.

“Пусть принесет публичные извинения, – заявил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов. – Если не захочет – заводите уголовное дело! Кто в такое время сеет панику, работает на врага! А картина у нас сейчас аналогичная фронтовой!”

Накануне Госдума утвердила целый комплекс штрафов, которые касаются не только нарушения режима самоизоляции, но и распространения заведомо ложных сообщений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из соцсети ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь