Жителя Севастополя, обвинявшегося в убийстве, оправдали присяжные

3 июня 2020     15
Жителя Севастополя, обвинявшегося в убийстве, оправдали присяжные

Коллегия присяжных заседателей, которая рассматривала дело об убийстве 41-летней женщины в парковой полосе на проспекте Генерала Острякова, оправдала обвиняемого. И сегодня Ленинский районный суд Севастополя утвердил оправдательный приговор в отношении сожителя женщины – именно его подозревали в убийстве.

Трагедия произошла 22 июля 2018 года. Той ночью тело женщины недалеко от школы №38 нашел молодой человек, гулявший с собакой. Подозрение сразу пало на мужчину, с которым убитая жила в доме на пр. Генерала Острякова. Мотивом преступления могла стать ревность. В тот вечер женщина долго не возвращалась домой, мужчина отправился ее искать, нашёл в компании других мужчин, с которыми она выпивала, и якобы очень разозлился.  

Сначала подозреваемый дал признательные показания, рассказал, как совершил убийство, куда выбросил нож, а потом позиция защиты изменилась на прямо противоположную, сообщили в пресс-службе суда. Свидетелей у этого преступления не было, поэтому присяжные основывались лишь на материалах судебно-медицинской экспертизы и показаниях обвиняемого. И они единодушно пришли к выводу о том, что 51-летний севастополец не имеет отношения к совершению убийства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован стороной обвинения. 

Источник: Вести.Севастополь

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