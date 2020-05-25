Жителям севастопольских сел не хватает питьевой воды

Для жителей сёл Гончарное и Резервное засуха, которую прогнозировали на полуострове, уже наступила. Люди не знают, как пережить предстоящее лето и просят о помощи. На специально организованном собрании они задали главный вопрос: когда у них появится централизованный водовод?

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В двух селах: Гончарное и Резервное живет около тысячи человек. Колодец есть далеко не в каждом дворе. Глубина этого около 10 метров. Раньше уровень воды был гораздо выше, вот видно, как хозяева специально добавили дополнительную цепь. И только благодаря этому можно набрать воду практически со дна колодца. Таким образом источники воды в селах становятся практически роскошью.

Лето ещё не началось, а скважины и колодцы селян уже почти пересохли. Людей как никогда объединяют схожие проблемы: как полить огород и чем напоить животных?

«Вода. Только вода. Всем остальным я довольна. В колодце воды очень мало. Сделали ребята, чтобы душевая была. Идёт струйка, а воды нет. А так все нормально. И для полива привозят лишь раз в неделю – посадила, а воды нет», – говорит житель села Гончарное Тамара Маникова.

Воду из расчета 51 литр на человека в сутки в сёла на машинах подвозят лишь один раз в неделю. Заканчивается она ещё быстрее, чем терпение жителей. На собрании, на которое люди пригласили представителей власти региона и руководство «Водоканала» эмоции льются через край.

«Мы сегодня ежегодно тратим на подвоз вам воды более трех миллионов рублей», – сообщил директор ГУП «Водоканал» Николай Перегуда.

Платить за постоянное водоснабжение люди бы и рады, вот только водовода в Гончарном и Резервном нет. Провести его обещают уже много лет. Между тем, проект по обеспечению водой сёл существует, сейчас он проходит государственную экспертизу. Его срок истекает в конце июня.

«Экологическую экспертизу прошел с трудом, но сейчас завис в госэкспертизе, – рассказал глава ТОС села Гончарного Игорь Паньков, – с проектантами связь мы поддерживаем постоянно, это – ульяновская фирма. Нет много исходных данных». «Наша основная позиция, если есть такая возможность, чтобы передали эти деньги нашему муниципальному округу. Для того, чтобы под нашим надзором всё это сделали. Потому что мы понимаем, что мы можем реально сами реально всё сделать. И запроектировать и воду провести в села», – рассказывает глава ТОС села Резервного Андрей Фомин.

Проект получился очень дорогой, рассказывает руководитель «Водоканала» Николай Перегуда. По предварительной оценке, на его реализацию нужно около миллиарда рублей. Такие масштабы воплотить в жизнь сегодня можно только по Федеральной целевой программе. Работы должны начаться в 2021 году.

«Программа ФЦП будет предусматривать реконструкцию Родниковского водозабора, прокладки 18 километров водовода. Строительство двух резервуаров в этих селах, разводящие сети по улицам и дальше каждый дом будет отдельно подключаться к этой системе», – пояснил сообщил директор ГУП «Водоканал» Николай Перегуда.

Но как быть без воды сейчас? Селянам предложили экономнее использовать питьевую. А технической поливать огород и поить животных. Её подвоз власти обещали организовать.

«Байдарская долина везде есть озера, техническая вода – есть где взять, но этот вопрос не решался. Будем подвозить не только питьевую, но и техническую. У людей огороды, это село, нужна и техническая вода», – говорит депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач.

Кроме того, по субсидии из Москвы будут закуплены новые специальные автомобили, которые станут чаще привозить воду. Пока же люди забирают последние остатки из колодцев. В садовых товариществах подачу воды уже ограничили до двух часов в сутки. Разговоров об ограничениях в городе пока нет, но помнить о ценности воды и беречь ее уже сегодня нужно всем севастопольцам.

Оксана Колесникова, Виталий Козловский, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь