Жителю Крыма предъявили обвинение в убийстве шестилетней девочки

39-летнему жителю крымского поселка Ленино предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Он уже был неоднократно судим за различные преступления — кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободился из колонии весной прошлого года, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Следователи установили, что мужчина сам вызвался проводить домой шестилетнюю девочку, которую взял на рыбалку ее отец. В итоге по дороге мужчина совершил в отношении ребенка преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать и не сможет самостоятельно выбраться, столкнул ее в воду. При этом подозреваемый считался близким другом семьи.

Отец, который после рыбалки решил выпить с приятелями, вернулся домой без дочки. В полицию обратилась бабушка девочки. На следующий день тело ребенка было обнаружено на дне Северо-крымского канала — недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

Подозреваемый дал следователям признательные показания и на месте рассказал и показал, как совершал преступления.

Уголовное дело было также возбуждено в отношении отца девочки, который, будучи пьяным, оставил ее в опасности. Оба мужчины задержаны, следствие вышло в суд с ходатайством об избрании для них меры пресечения как заключение под стражу.

Источник: Вести.Севастополь