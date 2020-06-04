Жительница Крыма получила 300 тысяч рублей за неоказанные услуги

4 июня 2020     15
Жительница Крыма получила 300 тысяч рублей за неоказанные услуги

27-летняя жительница Симферополя пообещала помочь 41-летней женщине из Джанкойского района в получении необходимых документов. В качестве вознаграждения за содействие она попросила 300 тысяч рублей.

Но никакой помощи от новой знакомой женщина не получила, и деньги та ей тоже не вернула. Тогда пострадавшая обратилась в полицию. Оперативники задержали злоумышленницу, и она призналась в содеянном, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Также было установлено, что таким же способом девушка выманила деньги у еще двух жителей Симферополя. При этом никаких связей во властных структурах злоумышленница не имела и просто вводила в заблуждение своих жертв. Судимости у девушки нет.

Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде, за мошенничество на нее возбуждено уголовное дело.

Источник: Вести.Севастополь

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