Жительница Крыма три года получала пенсию за умершего отца

3 июня 2020     22
Жительница Крыма три года получала пенсию за умершего отца

В Евпатории сотрудники полиции привлекли к ответственности женщину, которая три года получала пенсию за умершего отца – военного пенсионера.

Установлено, что пенсия отставного военного перечислялась на банковский счёт и ежемесячно снималась его дочерью, вплоть до окончания срока действия карты в августе 2019 года. Проверка информации из Евпаторийского городского отдела ЗАГС показала, что гражданин умер в 2015 году. Родственники данные о смерти мужчины в военкомат не предоставляли. Суммарный ущерб Министерству обороны составил 1 846 700 рублей.

В отношении дочери умершего возбуждено уголовное дело по за мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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