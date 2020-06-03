Жительница Крыма три года получала пенсию за умершего отца

В Евпатории сотрудники полиции привлекли к ответственности женщину, которая три года получала пенсию за умершего отца – военного пенсионера.

Установлено, что пенсия отставного военного перечислялась на банковский счёт и ежемесячно снималась его дочерью, вплоть до окончания срока действия карты в августе 2019 года. Проверка информации из Евпаторийского городского отдела ЗАГС показала, что гражданин умер в 2015 году. Родственники данные о смерти мужчины в военкомат не предоставляли. Суммарный ущерб Министерству обороны составил 1 846 700 рублей.

В отношении дочери умершего возбуждено уголовное дело по за мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь