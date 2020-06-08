Жительница Севастополя три дня летела с Кубы в Россию

8 июня 2020     5
Жительница Севастополя три дня летела с Кубы в Россию

Вечером 6 июня на Родину из-за рубежа смогла вернуться еще одна жительница Севастополя. В число пассажиров вывозного рейса она смогла попасть благодаря помощи депутата Госдумы от Города-Героя.

2 июня в ходе дистанционного приема граждан мама девушки обратилась к Дмитрию Белику с просьбой помочь ее дочери вернуться в Россию с Кубы. Девушку, несмотря на поданную заявку, не включили в списки пассажиров вывозных рейсов. Благодаря вмешательству депутата Госдумы, уроженку Севастополя удалось посадить на ближайший рейс, организованный правительством России.

Этот рейс стал рекордным по протяженности: за 3 дня самолет посетил 4 страны Латинской Америки, чтобы забрать оттуда россиян. Вылетевший из Гаваны самолет залетел в Сан-Паулу, Буэнос-Айрес и Сантьяго. На его борту в Москву прилетели порядка 400 человек, всех их отправили в 2-недельную обсервацию.

Дмитрий Белик помог вернуться в Россию из-за рубежа уже более, чем 30 жителям Севастополя и Крыма, которые не могли покинуть иностранные государства из-за отмены авиасообщения. Так 5 июня в Москву из Тель-Авива прилетел еще один севастополец, который также долгое время не мог попасть на вывозные рейсы и оказался в тяжелом положении. За помощью к Дмитрию Белику обратились его родные. Сейчас молодой человек находится на обсервации в Подмосковье.

Источник: Вести.Севастополь

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