Жительница Севастополя украла телефон у подвозившего её мужчины

25 апреля 2020     12
Жительница Севастополя украла телефон у подвозившего её мужчины

В полицию о краже телефона заявил 30-летний местный житель. По его словам, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ранее судимую за кражу 21-летнюю жительницу Севастополя. Выяснилось, что мужчина подвозил незнакомую девушку до дома и по пути заехал в магазин. Выйдя из автомобиля, он оставил в салоне телефон, который пассажирка взяла и скрылась. Похищенное имущество она продала.

Возбуждено уголовное дело, девушке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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