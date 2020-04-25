Жительница Севастополя украла телефон у подвозившего её мужчины

В полицию о краже телефона заявил 30-летний местный житель. По его словам, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ранее судимую за кражу 21-летнюю жительницу Севастополя. Выяснилось, что мужчина подвозил незнакомую девушку до дома и по пути заехал в магазин. Выйдя из автомобиля, он оставил в салоне телефон, который пассажирка взяла и скрылась. Похищенное имущество она продала.

Возбуждено уголовное дело, девушке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь