Жительнице Севастополя грозит до 10 лет за поножовщину

14 апреля 2020     15
Жительнице Севастополя грозит до 10 лет за поножовщину

В Гагаринском районе задержали местную жительницу, которая во время бытовой ссоры причинила тяжкий вред здоровью сожителя.

Установлено, что во время совместного застолья, между 37-летним севастопольцем и его 42-летней сожительницей возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине удар ножом в грудь. Испугавшись последствий, она вызвала скорую помощь. Медики передали информацию в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» с санкцией до 10 лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь

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