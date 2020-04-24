Жительнице Севастополя грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

Женщине, вернувшейся с Украины, было выдано постановление Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции на две недели.

В Балаклавский районный суд поступил протокол в отношении местной жительницы, которой при пересечении границы было вручено постановление главного государственного санитарного врача Роспотребнадзора по Красноперекопскому и Первомайскому районам. Однако женщина проигнорировала необходимость самоизоляции по месту жительства.

За данное правонарушение предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

Источник: Вести.Севастополь