Жительницу Севастополя обвиняют в похищении мусорного контейнера

На одной из городских АЗС 35-летняя жительница Севастополя среди бела дня в открытую похитила мусорный контейнер, не обращая внимания на возмущение работников заправки.

Директор АЗС обратился в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали её.

Женщина приехала на заправку на автомобиле «ГАЗель» со своим знакомым. Он помог ей погрузить контейнер в машину, чтобы отвезти его к женщине на дачу.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщила пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь