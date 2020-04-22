Жительницу Севастополя обвиняют в похищении мусорного контейнера

22 апреля 2020     21
Жительницу Севастополя обвиняют в похищении мусорного контейнера

На одной из городских АЗС 35-летняя жительница Севастополя среди бела дня в открытую похитила мусорный контейнер, не обращая внимания на возмущение работников заправки.

Директор АЗС обратился в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали её.

Женщина приехала на заправку на автомобиле «ГАЗель» со своим знакомым. Он помог ей погрузить контейнер в машину, чтобы отвезти его к женщине на дачу.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщила пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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