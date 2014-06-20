Off   Vk   Te   Ok   Fb




Блог      Чайная комната      Поиск      @      Rub
Усатый гражданин
Усатый гражданин


Оплата услуг
 

 

 

Не нажимать
Русским языком было сказано, не нажимать.

Удалённая помощь
 


v 4.8


Telegram и всё такое
15 марта 2022     280    

Новая реальность, новые навыки! Завтра/послезавтра выложу следующие видеоинструкции:

1. Создание в Telegram канала/группы;
2. Сервис видеоконференций от Vkontakte;
3. Отечественный видеохостинг (но это не точно).

Что касается первого пункта, – постараюсь в короткое время и простым языком пояснить следующие аспекты использования каналов в Telegram: что такое канал, чем он отличается от группы, как сделать так, чтобы публикации можно было комментировать.

Затем, отдельным постом, выложу пошаговую базовую видеоинструкцию для сервиса видеоконференций Vkontakte – VK звонки.

Пока всё, пока!
Комментарии к публикации
    Ваш комментарий будет первым!

© Andrey Kilochek