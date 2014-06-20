Telegram и всё такое

Новая реальность, новые навыки! Завтра/послезавтра выложу следующие видеоинструкции:

1. Создание в Telegram канала/группы;

2. Сервис видеоконференций от Vkontakte;

3. Отечественный видеохостинг (но это не точно).

Что касается первого пункта, – постараюсь в короткое время и простым языком пояснить следующие аспекты использования каналов в Telegram: что такое канал, чем он отличается от группы, как сделать так, чтобы публикации можно было комментировать.

Затем, отдельным постом, выложу пошаговую базовую видеоинструкцию для сервиса видеоконференций Vkontakte – VK звонки.

Пока всё, пока!