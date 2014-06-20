Telegram и всё такое

Новая реальность, новые навыки! Завтра/послезавтра выложу следующие видеоинструкции:
1. Создание в Telegram канала/группы;
2. Сервис видеоконференций от Vkontakte;
3. Отечественный видеохостинг (но это не точно).
Что касается первого пункта, – постараюсь в короткое время и простым языком пояснить следующие аспекты использования каналов в Telegram: что такое канал, чем он отличается от группы, как сделать так, чтобы публикации можно было комментировать.
Затем, отдельным постом, выложу пошаговую базовую видеоинструкцию для сервиса видеоконференций Vkontakte – VK звонки.
Пока всё, пока!